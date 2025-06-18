Россия оправдывает обстрел Киева фейками об украинской ПВО – ЦПД

Российские Telegram-каналы начали распространять фейковую информацию о ночном обстреле Киева 17 июня, чтобы оправдать свою массированную атаку на мирные города.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

РФ распространила новый фейк об обстреле Киева 17 июня

Пропагандисты утверждают, что подъезд жилого дома в Соломенском районе столицы якобы разрушила украинская ракета ПВО.

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Как сообщили в ЦПД, распространение таких фейковых сообщений является частью целенаправленной информационной кампании России. Таким образом Кремль пытается оправдать себя за очередной массированный обстрел Украины.

Напомним, в ночь на 17 июня российская армия осуществила масштабную атаку на Киев: было выпущено 175 дронов, более 14 крылатых ракет и как минимум две баллистические.

Под обстрел попали 27 различных локаций в столице — среди них жилые дома, учебные заведения и объекты критической инфраструктуры. Так, в Соломенском районе ракета полностью разрушила подъезд многоэтажки.

По состоянию на 18 июня подтверждена гибель 24 человек, из них 19 — жители разрушенного дома в Соломенском районе, где больше всего жертв.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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