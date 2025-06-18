В Венгрии партию Орбана опередила оппозиционная Тиса – опрос

В Венгрии растет популярность оппозиционной партии Тиса. Эта политическая сила обогнала правящую партию премьер-министра Виктора Орбана под названием Фидес на 15% среди избирателей, которые точно пойдут на выборы.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный компанией Median, пишет HVG.

Оппозиционная партия Венгрии набирает популярность

Год назад Тиса еще проигрывала Фидесу на 14%. Но ситуация кардинально изменилась. Сейчас за оппозиционную партию готовы голосовать 51% тех, кто определился с выбором, а за правящую – только 36%.

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При этом еще в марте 2025 года опросы показывали противоположную картину – тогда именно партия Орбана опережала Тису на 9%.

Отмечается, что сейчас в обществе царят пессимистические настроения: большое количество людей считает, что страна движется в неправильном направлении, как и в январе 2013 года, когда этот показатель достигал 70%.

HVG напоминает, что двенадцать лет назад партия Орбана имела поддержку 27% всех избирателей. Столько же в сумме тогда имели и оппозиционные партии (если не учитывать Йоббик), а с Йоббиком – даже 36%. С тех пор ситуация в Венгрии и в мире сильно изменилась.

Следующие парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

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