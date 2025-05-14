Орбан обвинил оппозицию и Украину в проведении “беспрецедентной операции спецслужб”

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил оппозиционную партию Тиса в сговоре с украинскими спецслужбами. Он обратился в Совет обороны, заявив, что якобы была проведена “беспрецедентная операция спецслужб”.

Об этом пишут Telex и Hirado.

Орбан обвинил оппозицию в сговоре со спецслужбами Украины

После заседания Совета обороны Орбан опубликовал видео, где обвинил оппозиционную партию в сговоре с Украиной.

Сейчас смотрят

— Такого еще никогда не было! Венгерская оппозиционная партия является активным участником операции иностранной спецслужбы, начатой против Венгрии. Венгерские службы готовы. Ни Брюссель, ни Киев не могут решать без венгерского народа! — написал премьер-министр.

По его словам, целью этой “скоординированной кампании” якобы является недопущение проведения референдума о вступлении в ЕС.

Hirado, цитируя слова Орбана, пишет, что на заседании Совета обороны было выяснено, что украинцы якобы снова возобновили контакты в Венгрии и с помощью одной из местных партий осуществили атаку на армию.

Премьер также заявил, что таким образом оппозиционная партия Венгрии стала активным участником операции украинских спецслужб, подчеркнув: Такого еще не было на памяти живых.

Кроме того, Виктор Орбан заявил, что ожидает больше операций со стороны спецслужб в будущем, пока продолжается голосование.

Реакция партии Тиса на обвинения Орбана

В ответ на обвинения лидер партии Тиса Петер Мадяр заявил, что подал заявление в полицию против самого Орбана.

— Виктор Орбан ежедневно опускается все ниже и ниже. Теперь он пытается использовать спецслужбы, чтобы обвинить в измене полстраны и сильнейшую венгерскую политическую партию только потому, что боится за собственную власть, — сказал Мадьяр.

Глава оппозиционной партии заявил, что подает жалобу на два нарушения, которые, по его мнению, допустил Орбан в своем выступлении: это распространение тревожной дезинформации и то, что он не сообщил о серьезном преступлении против государства.

Он объяснил, что если хотя бы одно слово из “абсурдного выступления” Орбана было правдой, то премьер должен был бы обратиться в полицию, а не записывать видео для Facebook.

Напомним, все началось с 9 мая, когда СБУ сообщила, что разоблачила сеть венгерских шпионов в Украине. По данным спецслужбы, двое бывших украинских военных работали на военную разведку Венгрии и собирали информацию об обороне Закарпатья.

В ответ Будапешт выслал двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине якобы усилилась “антивенгерская пропаганда”, связанная с позицией Будапешта по поставкам оружия и мира.

В свою очередь Украина также выслала двух венгерских дипломатов. Им передали ноту о необходимости покинуть страну в течение двух суток.

9 мая в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата. Его обвинили в шпионаже под дипломатическим прикрытием. В ту же ночь его выслали из страны и запретили въезд в Венгрию.

Во время задержания мужчину сковали наручниками и поставили на колени.

Как отметил журналист Виталий Глагола, задержанный является бывшим первым секретарем посольства Украины в Венгрии. По его словам, мужчина не является действующим дипломатом, а находится в стране как гражданский.

Источник: Telex, Hirado

Фото: Виктор Орбан

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.