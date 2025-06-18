В Угорщині партію Орбана випередила опозиційна Тиса – опитування

В Угорщині зростає популярність опозиційної партії Тиса. Ця політична сила обігнала правлячу партію прем’єр-міністра Віктора Орбана під назвою Фідес на 15% серед виборців, які точну підуть на вибори.

Про це свідчить нове опитування, яке проводила компанія Median, пише HVG.

Опозиційна партія Угорщини набирає популярність

Рік тому Тиса ще програвала Фідесу на 14%. Але ситуація кардинально змінилася. Зараз за опозиційну партію готові голосувати 51% тих, хто визначився з вибором, а за правлячу – тільки 36%.

Зараз дивляться

При цьому ще в березні 2025 року опитування показували протилежну картину – тоді саме партія Орбана випереджала Тису на 9%.

Відзначається, що зараз в суспільстві панують песимістичні настрої: велика кількість людей вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, як і в січні 2013 року, коли цей показник досягав 70%.

HVG нагадує, що дванадцять років тому партія Орбана мала підтримку 27% всіх виборців. Стільки ж у сумі тоді мали й опозиційні партії (якщо не враховувати Йоббік), а з Йоббіком – навіть 36%. З того часу ситуація в Угорщині та у світі сильно змінилася.

Наступні парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

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