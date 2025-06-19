Вечная война Путина: почему РФ игнорирует мирные инициативы США и что может изменить ход событий

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины, поэтому предложения США о мире не имеют никаких шансов. Перелом в войне возможен, если Запад будет действовать более решительно.

В статье для журнала Foreign Affairs британский историк и исследователь войны Лоуренс Фридман, почетный профессор Королевского колледжа Лондона, анализирует логику, стоящую за затяжной агрессией России, и перспективы ее остановить.

Вечная война Путина и тщетные усилия Трампа

По его мнению, полномасштабное вторжение России в Украину стало типичным примером “вечной войны” — затяжного, безрезультатного конфликта, который должен был быть быстрой операцией. Чтобы прекратить такую войну, обе стороны должны пересмотреть свои цели в сторону более реалистичных.

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— Но это становится сложнее, когда война затягивается, поскольку агрессор теперь стремится еще и избежать унизительного поражения и признания того, что предположения, положенные в основу войны, были ошибочными с самого начала, — пишет Фридман.

Нереалистичным был не только план Кремля по “захвату Киева за три дня”, но и дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа, отмечает автор.

— Как и Путин в 2022 году, Трамп в январе 2025-го верил, что сможет быстро завершить войну, — напоминает Фридман.

Однако реальность оказалась сложнее: война не прекратилась, и теперь это испытание даже для самого Трампа.

— Хотя Кремль отнюдь не держал свои требования в секрете, Трамп считал, что Россия будет удовлетворена его предложением о немедленном прекращении огня, фактическом контроле над оккупированными территориями и отказе Украине во вступлении в НАТО, — говорится в статье.

По мнению Фридмана, Трамп считал, что предлагает Путину выгодную сделку, но тот все равно ее не принимает.

— Если бы Путин хотел найти способ вывести свою страну из войны с минимальным унижением, то предложение Трампа было настолько щедрым, насколько это вообще возможно для президента США, — констатирует он.

Путин убежден, что сможет выиграть войну

По мнению исследователя, причин сопротивления российского президента несколько.

— Во-первых, для него нет более важного вопроса, чем Украина, — отмечает Фридман.

Путин стремится сделать зависимость Украины от России частью своего наследия. Он убежден, что войну можно выиграть, даже несмотря на незначительные продвижения армии за последние полтора года.

Также российский диктатор считает текущую линию фронта неприемлемой — захваченные территории экономически разрушены, а длинную границу придется постоянно защищать.

В случае прекращения боевых действий без достижения политических целей, Путин будет выглядеть побежденным. Это вызовет гнев ультранационалистов, настроения которых он сам и культивировал.

— Многие начали бы спрашивать: Стоило ли оно того? и размышлять о провалах российского руководства, — отмечает эксперт.

Российский президент также рискует потерять лицо перед союзниками — Китаем, Ираном, Северной Кореей — и странами глобального Юга.

К тому же санкции Запада вряд ли будут полностью сняты, даже если Трамп этого захочет. ЕС и Великобритания, вероятно, будут сопротивляться.

Именно поэтому Кремль больше надеется на ослабление поддержки Украины со стороны США, чем боится “мирных предложений” Вашингтона.

Как Украина может выстоять и что может изменить ситуацию

Сейчас Украина считает, что достигла предела уступок, на которые готова пойти для прекращения огня, отмечает Фридман. По его словам, официальный Киев фактически признает, что в ближайшее время вряд ли вернет контроль над оккупированными Россией территориями, а также понимает, что вступление в НАТО остается маловероятным.

В то же время украинская власть убеждена, что ее войска еще способны держать оборону и продолжать бои, если прекращение огня не произойдет в ближайшее время.

Российские войска до сих пор не взяли даже те города, падение которых считалось неизбежным прошлым летом.

— Сейчас они оказывают максимальное давление, но даже если Киеву придется уступить большие территории, украинские войска могут заставить Россию платить чрезвычайно высокую цену за каждый завоеванный километр, — отмечает эксперт.

Он признает, что Украине нужна более масштабная мобилизация, но ситуация далеко не безнадежна, особенно учитывая, что европейская поддержка должна возрасти, а собственная оборонная промышленность континента (Европы – ред.) уже производит значительную часть необходимого на фронте.

Хотя темпы продвижения россиян в последнее время увеличились, Россия все еще не имеет достаточной скорости, чтобы кардинально изменить ситуацию на местах, подчеркивает автор.

РФ активизировала ракетные и дронные атаки, но, “как это часто бывает в стратегических бомбардировочных кампаниях”, местные общины со временем адаптируются и учатся справляться с новыми угрозами.

— Народ Украины уже пережил три зимы с дефицитом энергии, но продолжает сопротивляться. Он знает свою вероятную судьбу, если окажется под властью Москвы, — отмечает Фридман.

Итак, чтобы война в Украине завершилась переговорным путем, Путин должен осознать не только нереалистичность своих политических амбиций, но и то, что провал соглашения приведет к ухудшению позиций России со временем.

— Пока это далеко не очевидно, — резюмирует Фридман.

Россия применяет советский стиль ведения войны

Говоря о том, что могло бы изменить ход событий в пользу Украины, он обращает внимание, что Москва должна быть обеспокоена ростом темпов украинских атак по различным военным и экономическим целям на российской территории, как, например, операция Паутина.

В то же время такие удары хоть и являются “неудобными” и разрушительными для России, сами по себе они вряд ли изменят военную стратегию Кремля, предполагает Фридман.

Они также не коренным образом изменили динамику боевых действий на передовой, хотя атаки по логистическим узлам, складам оружия и командным центрам “безусловно помогают” этому, говорится в статье.

По словам Фридмана, важнейшей задачей является убедить Москву в том, что ее цели в Украине нереалистичны. Одним из самых сложных вопросов в этом контексте является человеческий ресурс, который “остается серьезной проблемой для России”.

Аналитик напоминает, что Россия продолжает применять советский стиль ведения боевых действий, корни которого уходят в имперские времена — когда войска массово бросают на позиции противника в надежде, что хотя бы часть прорвется. При этом Кремлю пока удается комплектовать войска без объявления полномасштабной мобилизации, отчасти благодаря высоким выплатам.

— Российская военная машина похожа на добывающую промышленность, которая является прибыльным бизнесом, пока не исчерпаны ресурсы, — отмечает Фридман. — Но ресурсы рано или поздно закончатся. Уже появляются сомнения, сколько еще рабочей силы государство может “приобрести” и какой ценой.

Вопрос остается открытым, придется ли Кремлю в какой-то момент прибегнуть к более жестким методам.

Экономические проблемы России

Еще большей проблемой для Путина является способность российской экономики поддерживать текущий уровень военных усилий. С конца 2024 года появились признаки, что милитаризованная экономика России начинает перегреваться, а нехватка рабочей силы, высокая инфляция и рост процентных ставок становятся серьезными препятствиями для инвестиций, напоминает аналитик.

— Путин, вероятно, до сих пор считает, что Украина падет первой, но он всегда недооценивал стойкость и решимость Украины. Возможно, переломный момент наступит, когда Москва осознает полную бесполезность этой войны, а долгосрочный экономический ущерб для России начнет превышать ущерб (для Путина – ред.) от признания, что политическая цель войны недостижима. Возможно, какая-то будущая украинская операция вызовет необходимую переоценку (со стороны Кремля – ред.), – предполагает Лоуренс Фридман.

По его словам, пока “ни одна из сторон не имеет четкого пути к победе”.

— Вот что значит быть в “вечной войне”. Никто не знает, чем она закончится, и не станет ли потенциальный мир лишь способом для России восстановить силы под прикрытием нестабильного прекращения огня, — заключает аналитик.

Все зависит “от решений, которые еще предстоит принять”, подчеркивает Фридман. Именно поэтому западные союзники Украины должны реалистично оценивать долгосрочные потребности страны в войне. Для них формой давления на Путина является продолжение усилий, которые препятствуют России одержать победу.

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