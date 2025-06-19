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Анастасия Кожушко, редактор ленты
4 мин.

Путин заявил о возможной новой встрече с Украиной после 22 июня

Володимир ПУТІН
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил о вероятности возобновления переговорного процесса с Украиной уже после 22 июня.

Путин заявил о возможных переговорах 22 июня

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, 18 июня.

– Наши переговорные группы поддерживают контакт. Я только спрашивал у Мединского, и он сообщил, что сегодня разговаривал со своим украинским коллегой. Они, в общем-то, договариваются о встрече после 22 июня, — сказал Путин.

Ранее Путин заявлял о готовности к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в то же время подверг сомнению его легитимность как участника переговоров, способного заключать официальные соглашения.

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Переговоры в Стамбуле: что известно

2 июня в Стамбуле прошла вторая очная встреча между делегациями Украины и России.

По информации российских СМИ, переговоры продолжались более часа.

Российскую сторону снова возглавил помощник Путина Владимир Мединский, а с украинской стороны переговоры вел министр обороны Рустем Умеров.

По завершении встречи Умеров заявил, что единственным достижением было согласование нового этапа обмена пленными.

Также украинская делегация выдвинула предложение о прекращении огня и инициировала встречу на самом высоком уровне.

Киев ожидает ответа Москвы по этому предложению до конца июня.

Обе стороны обменялись меморандумами, которые должны быть изучены в течение недели.

Стоит отметить, что российская сторона предоставила свой документ только во время встречи в Стамбуле, тогда как Украина передала свои предложения заранее.

Что говорят в МИД Украины

13 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил открытость Киева в диалоге, который может принести реальные результаты.

По его словам, на переговорах украинская сторона действовала конструктивно, в то время как Россия подала ультимативный документ, который, по его словам, “свидетельствует о ее полной неадекватности”.

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