Переговори у Стамбулі завершилися, готуємо нове звільнення полонених – Зеленський

Переговори у Стамбулі завершилися, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Переговори у Стамбулі завершилися

За його словами, українська та російська делегація передали одна одній документи за посередництва турецької сторони.

– Перемовини у Стамбулі завершилися, я очікую на доповідь міністра Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених, – заявив Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту країн Бухарестської дев’ятки та Північної Європи.

Глава держави не уточнив зміст переданих документів, однак акцентував, що ключовою темою залишається підготовка чергового етапу обміну полоненими.

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Зеленський закликав до санкцій, якщо РФ перетворить переговори на балачки

Володимир Зеленський наголосив, що у випадку перетворення Росією стамбульських переговорів на порожні балачки, міжнародна спільнота має негайно посилити санкційний тиск, зокрема — у сфері енергетики та фінансів.

– Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, то повинен бути новий рівень тиску, нові санкції і не лише від Європи. Ми повинні працювати по спільних санкціях на рівні G7, включно зі Сполученими Штатами та з усіма у світі, хто хоче миру. Це дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримував саме такий підхід. Санкції проти Росії необхідні, – заявив Зеленський.

Президент також закликав посилити заходи проти російського нафтового експорту, зокрема обмежити діяльність флоту танкерів, що забезпечують постачання нафти.

– Санкції, включно з вторинними санкціями, мита та стелі цін можуть спрацювати та підштовхнути Росію до миру. Без тиску Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилась, – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, тільки тверда та єдина позиція союзників може змусити Кремль припинити агресію.

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