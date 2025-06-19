Путін заявив про можливу нову зустріч з Україною після 22 червня

Російський диктатор Володимир Путін заявив про ймовірність відновлення переговорного процесу з Україною вже після 22 червня.

Путін заявив про можливі переговори 22 червня

Про це він сказав під час пресконференції в середу, 18 червня.

– Наші переговорні групи підтримують контакт. Я щойно запитував у Мединського, і він повідомив, що сьогодні розмовляв зі своїм українським колегою. Вони, загалом, домовляються про зустріч після 22 червня, — сказав Путін.

Раніше Путін заявляв про готовність до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак водночас поставив під сумнів його легітимність як учасника перемовин, спроможного укладати офіційні угоди.

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Переговори у Стамбулі: що відомо

2 червня у Стамбулі відбулася друга очна зустріч між делегаціями України та Росії.

За інформацією російських ЗМІ, перемовини тривали понад годину.

Російську сторону знову очолив помічник Путіна Володимир Мединський, а з української сторони переговори вів міністр оборони Рустем Умєров.

Після завершення зустрічі Умєров заявив, що єдиним досягненням було узгодження нового етапу обміну полоненими.

Також українська делегація висунула пропозицію про припинення вогню та ініціювала зустріч на найвищому рівні.

Київ очікує відповіді Москви щодо цієї пропозиції до кінця червня.

Обидві сторони обмінялися меморандумами, які мають бути вивчені протягом тижня.

Варто зазначити, що російська сторона надала свій документ лише під час самої зустрічі в Стамбулі, тоді як Україна передала свої пропозиції заздалегідь.

Що кажуть в МЗС України

13 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив відкритість Києва до діалогу, який може принести реальні результати.

За його словами, на переговорах українська сторона діяла конструктивно, тоді як Росія подала ультимативний документ, що, за його словами, “свідчить про її повну неадекватність”.

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