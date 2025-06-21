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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Атака на объект в Исфахане не повлекла радиационных последствий — Гросси

Рафаель Гроссі
Фото: Офис президента

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в результате атаки Израиля в Исфахане был поражен объект по производству центрифуг для обогащения урана.

Об этом сообщил генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.

Удар по ядерному объекту Ирана

По его словам, это уже третий подобный объект, ставший целью ударов по ядерной инфраструктуре Ирана в течение последней недели. В то же время он подчеркнул, что ни на одном из атакованных объектов не было ядерных материалов, поэтому радиологических последствий удары не нанесли.

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Гросси отметил, что пораженный объект в Исфахане ранее находился под наблюдением МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПИ), и на нем были установлены камеры наблюдения.

МАГАТЭ также подтвердило атаки на другие связанные с ядерной программой Ирана объекты — в Тегеране, Карадже, Натанге и Араке. В частности, в Тегеранском исследовательском центре производили и тестировали усовершенствованные роторы для центрифуг, а в Карадже – компоненты для их сборки.

— Атаки на ядерные объекты в Иране привели к резкому ухудшению ситуации с ядерной безопасностью, — заявил Гросси во время выступления в Совбезе ООН 20 июня.

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