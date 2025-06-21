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Атака на об’єкт в Ісфахані не спричинила радіаційних наслідків – Гроссі

Рафаель Гроссі
Фото: Офіс президента

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що внаслідок атаки Ізраїлю в Ісфахані було уражено об’єкт з виробництва центрифуг для збагачення урану.

Про це повідомив генеральний директор Агентства Рафаель Гроссі.

Удар по ядерному об’єкту Ірану

За його словами, це вже третій подібний об’єкт, який став ціллю ударів по ядерній інфраструктурі Ірану протягом останнього тижня. Водночас, він наголосив, що на жодному з атакованих об’єктів не було ядерних матеріалів, тому радіологічних наслідків удари не спричинили.

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Гроссі зазначив, що вражений об’єкт в Ісфахані раніше перебував під наглядом МАГАТЕ в межах Спільного всеохоплюючого плану дій (СВПД), і на ньому були встановлені камери спостереження.

МАГАТЕ також підтвердило атаки на інші пов’язані з ядерною програмою Ірану об’єкти — у Тегерані, Караджі, Натанзі та Араку. Зокрема, в Тегеранському дослідницькому центрі виробляли та тестували вдосконалені ротори для центрифуг, а у Караджі — компоненти для їхнього складання.

— Атаки на ядерні об’єкти в Ірані призвели до різкого погіршення ситуації з ядерною безпекою, — заявив Гроссі під час виступу у Раді безпеки ООН 20 червня.

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