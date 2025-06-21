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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Израиль нанес серию ударов по Ирану: среди целей – ядерный комплекс в Исфахане

удар по Ірану
Фото: Getty Images

В ночь на 21 июня Израиль нанес серию ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль нанес удар по Ирану

По словам израильских военных, для проведения воздушной операции было задействовано около 50 истребителей, которые сбросили более 150 боеприпасов на десятки важных целей на территории Ирана.

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Основным направлением ударов стал регион Исфахан, где расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана. В частности, атаковали ядерный комплекс и заводы, на которых производят центрифуги.

По словам израильских военных, это существенно повредило инфраструктуру и нанесло значительный ущерб производственным мощностям Ирана.

Кроме того, Израиль нейтрализовал четыре пусковые установки баллистических ракет, которые были в боевой готовности. В ЦАХАЛе отметили, что эти установки удалось уничтожить еще до того, как Иран успел нанести по Израилю ракетный удар.

Также среди целей были объекты, связанные с беспилотниками — грузовики, которые используются для запуска дронов, а также инфраструктура для хранения и запуска ракет, радары и системы противовоздушной обороны.

Ранее армия Израиля сообщала о ликвидации командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки, который был ответственным за атаки беспилотниками.

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Источник: The Times of Israel

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