Оппозиция Венгрии заявила о провале “референдума” Орбана

Венгерский оппозиционный политик, глава партии Тиса Петер Мадяр раскритиковал кампанию под названием Voks 2025, которую проводила команда премьер-министра Виктора Орбана. Он назвал это “тотальным провалом”.

Об этом политик написал в Facebook.

Оппозиция Венгрии заявила о провале опроса Орбана

Мадяр утверждает, что по данным почтовых отделений по всей стране, только 3-7% граждан вернули заполненные бумажные бюллетени. Это около 500 тыс. человек. При этом количество онлайн-голосов было еще меньше по сравнению с бумажными.

Сейчас смотрят

По его словам, несмотря на пропагандистские заявления, на самом деле участие в голосовании могло принять не более 600 тыс. человек.

— Это самый низкий результат во всей истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств. Тотальный провал, — подчеркнул лидер оппозиционной партии.

Мадяр указал и на то, что за время существования Voks 2025 не было открыто ни одного стенда и ни одной открытой встречи – только рассылка писем. Он подчеркнул, что на этот так называемый опрос потратили 10 млрд форинтов (около $28,6 тыс.), которые можно было бы использовать на ремонт больниц или улучшение железных дорог.

– Провальное, коррумпированное правительство не интересуется настоящими проблемами людей, не решается посмотреть им в глаза. Оно только пишет письма, – добавил он.

Напомним, в марте Орбан анонсировал проведение опроса в Венгрии о поддержке членства Украины в ЕС. Он даже обнародовал фотографию, на которой демонстративно поставил отметку против.

Фото: Петер Мадяр

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.