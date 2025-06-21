Опозиція Угорщини заявила про провал “референдуму” Орбана

Угорський опозиційний політик, голова партії Тиса Петер Мадяр розкритикував кампанію під назвою Voks 2025, яку проводила команда прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він назвав це “тотальним провалом”.

Про це політик написав у Facebook.

Опозиція Угорщини заявила про провал опитування Орбана

Мадяр стверджує, що за даними поштових відділень по всій країні, тільки 3-7% громадян повернули заповнені паперові бюлетені. Це близько 500 тис. осіб. При цьому кількість онлайн-голосів була ще меншою в порівнянні з паперовими.

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За його словами, попри пропагандистські заяви, насправді участь у голосуванні могло взяти не більше 600 тис. осіб.

– Це найнижчий результат у всій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, з тотальною мобілізацією і спалюванням десятків мільярдів державних коштів. Тотальний провал, – підкреслив лідер опозиційної партії.

Мадяр вказав і на те, що за час існування Voks 2025 не було відкрито жодного стенду і жодної відкритої зустрічі – тільки розсилка листів. Він підкреслив, що на це так зване опитування витратили 10 млрд форинтів (близько $28,6 тис.), які можна було б використати на ремонт лікарень або поліпшення залізниць.

– Провальне, корумповане уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Воно тільки пише листи, – додав він.

Нагадаємо, в березні Орбан анонсував проведення опитування в Угорщині про підтримку членства України в ЄС. Він навіть оприлюднив фотографію, на якій демонстративно поставив позначку проти.

Фото: Петер Мадяр

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