Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Пакистан рекомендовал кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Такой шаг может разозлить Индию, но в то же время укрепить связи с Вашингтоном.

Об этом пишет Bloomberg.

Пакистан поддержал Трампа в номинации на Нобелевскую премию мира

В заявлении правительства Пакистана говорится, что Трамп заслуживает эту награду за его решительное вмешательство во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном.

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Посольство Пакистана в США отметило, что благодаря дипломатической работе главы Белого дома удалось снизить напряженность и избежать масштабного конфликта.

Как пишет Bloomberg, это решение, вероятно, вызывает недовольство в Индии, особенно среди чиновников, которые были удивлены неожиданным заявлением Трампа о прекращении огня во время конфликта в апреле.

Тогда в Кашмире произошло террористическое нападение, в котором Индия обвинила Пакистан, но Исламабад эти обвинения отверг. После этого между военными двух стран произошли столкновения.

Пакистанские чиновники поддержали заявление Трампа, тогда как в Индии это вызвало возмущение. В Нью-Дели опровергли заявления президента США о том, что посредничество Америки или перспективы торгового соглашения помогли снять напряженность.

Bloomberg напоминает, что Трамп давно обижается на то, что его предшественник Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, считая это несправедливым. Он неоднократно говорил, что тоже заслуживает эту награду.

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