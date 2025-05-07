Почему Индия напала на Пакистан: причины многолетней вражды

7 мая Индия нанесла авиаудары по Пакистану и по контролируемой им территории спорного Кашмира. Исламабад назвал эти действия “откровенным актом войны” и заявил о сбивании пяти индийских самолетов.

Напряжение между странами возросло после нападения на туристов в Кашмире, в котором Индия обвинила Пакистан.

Факты ICTV узнавали, почему Индия напала на Пакистан и какова основная причина конфликта.

Сейчас смотрят

Почему воюют Индия и Пакистан

Между Индией и Пакистаном непростые отношения после кровавого раздела на отдельные государства в 1947 году, когда они получили независимость от Великобритании.

С тех пор страны находятся в состоянии длительного противостояния, которое время от времени переходит в открытые вооруженные столкновения. Центром индо-пакистанского конфликта является Кашмир — горный регион в Гималаях, который оба государства считают своей территорией, хотя на самом деле контролируют лишь его отдельные части.

После обретения независимости размежевание между Индией и Пакистаном произошло по религиозному признаку: Пакистан стал государством с мусульманским большинством, в то же время Индия выбрала модель светской демократии с доминированием индуизма.

Установление новых границ британскими властями привело к масштабному переселению около 14 млн человек и вызвало волну межрелигиозного насилия, в результате которого погибли до миллиона человек.

С тех пор между государствами несколько раз вспыхивали войны, в частности две — из-за Кашмира, а между ними — многочисленные вооруженные столкновения. Пакистанские лидеры со времени раздела воспринимают Индию как угрозу самому существованию страны, некоторые считают, что Индия до сих пор не отказалась от идеи воссоединения.

Сейчас между странами простирается линия контроля — 740-километровая граница, которая является одной из самых милитаризованных зон в мире. Кроме того, этот регион охватывает две территории, находящиеся под контролем Китая, но на которые претендует Индия.

Индия обвиняет Пакистан в поддержке боевиков, действующих в Кашмире, в то же время Пакистан заявляет, что индийские власти преследуют мусульман в Кашмире, и считает этих боевиков борцами за независимость.

В 2019 году Индия усилила свой контроль над Кашмиром, отменив его особый статус в Конституции и направив дополнительные войска в регион. В последнее время эта местность, известная своими великолепными горными пейзажами и зелеными долинами, снова стала популярной среди туристов.

Индия и Пакистан: последствия обострения войны в 2025 году

Уже через 14 часов после нападения на туристов в Кашмире 22 апреля Индия снизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном. После этого Исламабад запретил индийским самолетам использовать свое воздушное пространство и прекратил торговлю через границу.

Закрытие пакистанского воздушного пространства заставляет индийские авиакомпании искать обходные маршруты по западным направлениям, что увеличивает расходы на топливо и эксплуатацию. Приостановление торговли не будет иметь большого экономического влияния, поскольку ее объем между странами уже был достаточно малым: по данным Министерства торговли Индии, в 2023-2024 финансовом году Индия импортировала из Пакистана товаров на $2,88 млн, а экспортировала — на $1,2 млрд. Также ожидается сокращение туристического потока в Кашмир.

Гораздо более тревожным является то, что Индия приостановила выполнение важного водного соглашения, что может иметь серьезные последствия для Пакистана в долгосрочной перспективе.

Война Индии и Пакистана 2025: при чем здесь вода

Водное соглашение регулирует распределение вод шести рек, которые начинаются в Гималаях и являются основными источниками орошения сельскохозяйственных земель и производства электроэнергии для обеих стран. Заключение соглашения в 1960-х годах потребовало почти десятилетия переговоров при посредничестве Всемирного банка.

В соглашении прописано, что каждая из стран получила право на полное использование воды из трех рек и как одна страна может использовать ресурсы другой.

После объявления Индии о приостановлении соглашения объем воды, поступающей в Пакистан, сократился почти на 90%, по словам представителя пакистанского Управления реки Инд Мухаммада Халида Идриса Раны. Любое длительное перенаправление воды может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству северного Пакистана.

Сейчас возможности Индии влиять на ситуацию ограничены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Однако после приостановления соглашения Индия может реализовывать небольшие проекты на речных прибрежных участках без согласования с Пакистаном. Для серьезного влияния на водоснабжение Индия должна была бы потратить миллиарды долларов на строительство новых водохранилищ.

Пакистан, в свою очередь, заявил, что соглашение является обязательным к исполнению, и пообещал ответить “всем арсеналом” в случае его нарушения. В случае возникновения спора стороны могут обратиться к нейтральному эксперту или арбитражному суду.

Может ли обострение конфликта Индии и Пакистана перерасти в настоящую войну

Правительства обеих стран понимают опасность эскалации. Мировые державы ранее влияли на них, чтобы они прекратили вражду, зная о риске использования ядерного оружия, которым обладают обе страны.

Тысячи людей погибли во время войн 1947 и 1965 годов, но с тех пор конфликты становились более ограниченными. Бои в Каргилле, Кашмир, в 1999 году завершились менее чем через три месяца благодаря сильному давлению США на Пакистан и угрозам отозвать кредиты МВФ для Исламабада.

Вспышки насилия в последние годы были еще короче. В 2019 году Индия впервые за десятилетие осуществила авиаудары по Пакистану, и даже после воздушного боя обе страны быстро снизили напряженность.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.