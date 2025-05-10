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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню – Трамп

Індійські війська Індія
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню.

Про це глава Білого дому написав у власній соцмережі Truth Social.

Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню

Президент США повідомив, що вночі Індія та Пакистан за посередництва Сполучених Штатів провели переговори, в результаті яких домовилися про припинення вогню.

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– Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про ПОВНЕ і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум. Дякую за вашу увагу до цього питання, – написав Трамп.

Досягнення домовленостей щодо перемир’я між країнами підтвердив віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар.

– Пакистан та Індія домовилися про негайне припинення вогню. Пакистан завжди прагнув миру і безпеки в регіоні, не ставлячи під загрозу свій суверенітет і територіальну цілісність! – написав він у соцмережі Х.

Зауважимо, що сьогодні вранці, 10 травня, Пакистан заявив про початок масштабного військового наступу на Індію. Це сталося після того, як Ісламабад звинуватив Делі у запуску ракет по трьох пакистанських авіабазах.

Контрнаступ дістав назву Операція Баньян Марсус. Цей термін походить із Корану та символізує міцну та єдину структуру.

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