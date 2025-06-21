Радбез ООН обговорив посилення атак РФ по Україні: що відомо

Увечері 20 червня відбулося екстрене засідання Рада безпеки ООН, скликане на вимогу України після останньої масованої атаки Росії вночі 17 червня.

Засідання Радбезу ООН 20 червня: що відомо

Під час засідання помічник генсека ООН Мирослав Єнчі розповів про ситуацію на території України, зазначивши, що за останні три тижні бойові дії посилилися й охопили нові регіони, у зв’язку з чим дедалі більше людей змушені залишати свої домівки.

– Ми стали свідками неослабних масштабних повітряних атак Росії на українські міста і населені пункти, внаслідок яких значно зросла кількість цивільних жертв, – сказав він.

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І нагадав, що в ніч із 16 на 17 червня російські дрони і ракети вдарили по Києву. У результаті загинули 28 мирних жителів, понад 130 дістали поранення.

Також, за його словами, тієї ночі ударів було завдано по Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях.

– Такі масштаби смерті й руйнувань загрожують надії на негайне припинення вогню та підривають перспективи сталого миру, – наголосив Єнчі.

І навів останні дані ООН про кількість жертв повномасштабного вторгнення Росії – вбито щонайменше 13 438 цивільних осіб, зокрема 713 дітей.

Завершуючи виступ, він наголосив, що “позиція ООН залишається принциповою – на підтримку справедливого та сталого миру згідно зі Статутом ООН, міжнародним правом, відповідними резолюціями та з повагою до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”.

Єнчі нагадав, що генсек закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню як важливого першого кроку в цих цілях.

– Ми маємо подвоїти зусилля, щоб дипломатичний процес не тільки тривав, а й став незворотнім. ООН готова підтримувати всі змістовні зусилля на цьому шляху, – резюмував помічник генсека.

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