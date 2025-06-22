Где расположен Ормузский пролив и как его блокировка повлияет на нефтяной рынок

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива после атаки США на ядерные объекты Ирана. Окончательное решение еще должен согласовать Совет национальной безопасности Ирана.

Ранее власти страны уже неоднократно заявляли о вероятности закрытия пролива в случае роста западного давления.

Факты ICTV узнавали, что будет после того, как Иран перекроет Ормузский пролив и как это повлияет на нефтяной рынок.

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Иран угрожал перекрытием Ормузского пролива

По данным Reuters, в среду, 18 июня, некоторые коммерческие суда начали избегать иранских территориальных вод вблизи Ормузского пролива, что свидетельствует об обеспокоенности в судоходной сфере.

Член президиума парламентского Комитета по национальной безопасности Ирана Бехнам Саиди заявил, что Иран имеет целый ряд вариантов реагирования на враждебные действия, и одним из них может стать перекрытие Ормузского пролива — в зависимости от развития событий.

В то же время другой депутат, Али Яздиха, отметил, что пока жизненно важные национальные интересы Ирана не окажутся под прямой угрозой, страна будет позволять свободное судоходство в регионе.

Одако он предупредил, что если США открыто вступят в вооруженный конфликт на стороне Израиля, Иран сочтет правомерным перекрытие пути для западной нефтяной торговли как форму давления на Вашингтон и его союзников.

Яздиха также добавил, что сейчас Иран воздерживается от таких действий, поскольку стабильное судоходство в Ормузском проливе выгодно не только региональным странам, но и многим государствам мира.

Где расположен Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее — с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина колеблется в пределах от 55 до 95 км.

Средняя глубина составляет примерно 27,5 м, тогда как в самом глубоком месте она достигает 229 м. Среди основных портов, расположенных вблизи пролива, — Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.

Кому принадлежит Ормузский пролив

Ормузский пролив территориально разделен между тремя государствами. Его северное побережье находится под контролем Ирана, тогда как южная часть прилегает к Объединенным Арабским Эмиратам и к оманскому полуанклаву.

Иран контролирует северное побережье пролива.

ОАЭ владеет южным побережьем.

Оман имеет в своем составе полуостров Мусандам — полуанклав, выходящий к южному берегу Ормузского пролива.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив имеет ключевое стратегическое значение, поскольку через него проходит большая часть глобальных поставок нефти и природного газа. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, служа единственным морским маршрутом для экспорта нефти из большинства стран Ближнего Востока.

Через пролив транспортируется примерно 20-30% мирового морского экспорта нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа. Именно это делает Ормузский пролив чрезвычайно важным для глобальной энергетической стабильности.

Любое нарушение судоходства в этом регионе может иметь серьезные последствия для мировой экономики, вызвав стремительный рост цен на нефть и другие энергоносители.

Влияние перекрытия Ормузского пролива на цены на нефть

В комментарии для Фактов ICTV, аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо отметил, что перекрытие Ормузского пролива приведет к заметному росту цен на нефть на мировых рынках — по разным оценкам, до $120-130/баррель.

— Пока непонятно, насколько у Ирана есть реальная возможность перекрыть Ормузский пролив. Несмотря на угрозы, его ни разу не перекрывали. Во-первых, сам пролив довольно широкий, что усложняет физическую блокаду. Во-вторых, нефть и LNG через пролив получают как европейские, так и азиатские покупатели, в частности Китай, который является основным покупателем иранской нефти. Закрытие пролива ударит по самому Ирану и приведет к ухудшению отношений со странами, в том числе к возможным новым санкциям, — отметил Михаил Свищо.

По словам аналитика, существуют нефтепроводы, позволяющие переправлять нефть в обход Ормузского пролива. Это, конечно, дороже, но возможно. Также ОПЕК в последние месяцы увеличивает объемы добычи нефти, а мировые нефтяные резервы на высоком уровне, что смягчит влияние на цены любых действий Ирана.

Может ли Иран заблокировать Ормузский пролив

Иран не имеет законных полномочий приказывать прекратить движение через Ормузский пролив. Bloomberg указывает, что ему придется достичь этого силой или угрозой силой.

Если ВМС Ирана попытаются заблокировать вход в пролив, они, скорее всего, получат решительный ответ со стороны Пятого флота ВМС США и других западных флотов, патрулирующих этот район.

Одним из вариантов может быть препятствование судоходству с помощью небольших, быстрых патрульных катеров. Или же иранцы могут запустить дроны и выпустить ракеты в сторону кораблей с прибрежных или внутренних объектов.

Подобные действия могут сделать проход коммерческих кораблей слишком рискованным.

Подобную тактику успешно применяют повстанцы-хуситы в Йемене, чтобы препятствовать судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий к Красному морю на другой стороне Аравийского полуострова.

Хуситы в основном обстреливают корабли ракетами и беспилотниками после отправки предупреждения владельцам судов, связанных с США, Британией и Израилем, что они будут атакованы, если приблизятся к этому району.

Закрывал ли Иран когда-нибудь Ормузский пролив

Пока что нет. Во время войны между Ираком и Ираном 1980-88 годов иракские войска атаковали нефтяной экспортный терминал на иранском острове Харк, что на северо-западе от пролива.

После этого, в ходе так называемой танкерной войны, обе стороны атаковали 451 судно. Это значительно повысило стоимость страхования танкеров и способствовало росту цен на нефть.

Когда в 2011 году против Ирана были введены санкции, Тегеран угрожал закрыть пролив, но не сделал этого.

Закрытие Ормузского пролива немедленно ударит по экономике самого Ирана, поскольку не позволит ему экспортировать свою нефть.

Кроме того, это вызвало бы недовольство Китая, крупнейшего покупателя иранской нефти и критически важного партнера, который использует свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы защитить Иран от санкций и резолюций.

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