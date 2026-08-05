США, Иран и Оман приближаются к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

По данным источников издания Axios, Вашингтон может объявить о достижении договоренности уже в среду.

США могут объявить о соглашении по Ормузскому проливу

Ожидается, что соглашение о открытии Ормузского пролива станет шагом к восстановлению перемирия между США и Ираном, а также создаст условия для возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

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Как отмечает Axios, президент США Дональд Трамп решил отложить масштабную военную операцию против Ирана, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. В то же время в случае провала переговоров Белый дом не исключает возвращения к силовому сценарию.

По данным источников, стороны обсуждают 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном, срок действия которого может быть продлен.

Документ предусматривает:

вход судов в Персидский залив по северному маршруту в иранских территориальных водах;

выход из залива по южному маршруту в водах Омана по согласованию с Ираном;

отсутствие каких-либо пошлин или сборов в течение срока действия соглашений;

разминирование центральной части Ормузского пролива в течение 30 дней.

После разминирования центральный морской коридор планируется использовать для двустороннего судоходства уже в рамках будущего постоянного соглашения между Ираном и Оманом.

По информации издания, договоренность также предусматривает расширение контроля Ирана над судоходством в проливе по сравнению с довоенным периодом.

Помимо Омана и США, в посреднических усилиях принимали участие Катар, Пакистан и Саудовская Аравия.

В последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

Собеседники издания утверждают, что Арагчи согласился с принципиальными условиями еще в выходные, после чего документ должен был получить окончательное одобрение верховного руководства Ирана. По словам американского чиновника и одного из региональных источников, этот процесс завершился во вторник.

Что заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Ормузский пролив вскоре снова будет открыт для судоходства.

По его словам, это произойдет либо после успешного завершения переговоров, либо в результате военной операции США.

По словам Трампа, Вашингтон уже подготовил масштабный план ударов по Ирану, однако Тегеран якобы обратился с просьбой о переговорах.

Кроме того, американский президент повторил свою позицию относительно иранской ядерной программы, заявив, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он также предупредил, что в случае невыполнения договоренностей Соединенные Штаты могут нанести новые мощные удары по стране.

Напомним, 20 июня Иран объявил, что закрывает Ормузский пролив для судоходства из-за нарушения соглашения с США.

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