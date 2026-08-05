США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу – СМИ
- США, Иран и Оман приближаются к заключению соглашения об открытии Ормузского пролива.
- Трамп заявил, что судоходство возобновится после достижения договоренностей или в случае применения силы.
- Временное соглашение предусматривает 60 дней без пошлин и постепенное разминирование пролива.
США, Иран и Оман приближаются к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
По данным источников издания Axios, Вашингтон может объявить о достижении договоренности уже в среду.
США могут объявить о соглашении по Ормузскому проливу
Ожидается, что соглашение о открытии Ормузского пролива станет шагом к восстановлению перемирия между США и Ираном, а также создаст условия для возобновления переговоров по иранской ядерной программе.
Как отмечает Axios, президент США Дональд Трамп решил отложить масштабную военную операцию против Ирана, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. В то же время в случае провала переговоров Белый дом не исключает возвращения к силовому сценарию.
По данным источников, стороны обсуждают 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном, срок действия которого может быть продлен.
Документ предусматривает:
- вход судов в Персидский залив по северному маршруту в иранских территориальных водах;
- выход из залива по южному маршруту в водах Омана по согласованию с Ираном;
- отсутствие каких-либо пошлин или сборов в течение срока действия соглашений;
- разминирование центральной части Ормузского пролива в течение 30 дней.
После разминирования центральный морской коридор планируется использовать для двустороннего судоходства уже в рамках будущего постоянного соглашения между Ираном и Оманом.
По информации издания, договоренность также предусматривает расширение контроля Ирана над судоходством в проливе по сравнению с довоенным периодом.
Помимо Омана и США, в посреднических усилиях принимали участие Катар, Пакистан и Саудовская Аравия.
В последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Собеседники издания утверждают, что Арагчи согласился с принципиальными условиями еще в выходные, после чего документ должен был получить окончательное одобрение верховного руководства Ирана. По словам американского чиновника и одного из региональных источников, этот процесс завершился во вторник.
Что заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Ормузский пролив вскоре снова будет открыт для судоходства.
По его словам, это произойдет либо после успешного завершения переговоров, либо в результате военной операции США.
По словам Трампа, Вашингтон уже подготовил масштабный план ударов по Ирану, однако Тегеран якобы обратился с просьбой о переговорах.
Кроме того, американский президент повторил свою позицию относительно иранской ядерной программы, заявив, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он также предупредил, что в случае невыполнения договоренностей Соединенные Штаты могут нанести новые мощные удары по стране.
Напомним, 20 июня Иран объявил, что закрывает Ормузский пролив для судоходства из-за нарушения соглашения с США.