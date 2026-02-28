Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция Эпическая ярость против Ирана была начата из-за провала переговоров по ядерной сделке и с учетом действий Тегерана в течение последних десятилетий.

Об этом он сказал в интервью Axios.

Трамп назвал причины атаки на Иран 28 февраля

— Я могу играть в долгую и взять под контроль все, или же закончить это за два-три дня и сказать иранцам: увидимся через несколько лет, если начнете восстанавливать (свои ядерные и ракетные программы. – Ред.), — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, Ирану понадобится несколько лет, чтобы оправиться после нынешнего удара.

Сейчас смотрят

Президент США обозначил две ключевые причины, которые повлияли на его решение нанести удар по Ирану.

Первой причиной он назвал срыв переговоров на этой неделе, которые проходили под руководством его специальных представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По словам американского президента, “иранцы то склонялись к соглашению, то отступали, приближались и снова отступали”.

— Из этого я понял, что они на самом деле не хотят соглашения, — заявил президент.

Второй причиной Трамп назвал действия Ирана в течение последних нескольких десятилетий.

Он сообщил, что во время подготовки речи об атаке в пятницу, 27 февраля, поручил своей команде собрать информацию обо всех атаках, которые связывают с Ираном, за последние 25 лет.

— Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое: что-то взрывали или кого-то убивали, — сказал он.

Также Трамп заявил, что Иран начал восстановление отдельных ядерных объектов, которые США и Израиль поражали во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

Напомним, утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла превентивный удар по Ирану.

Дональд Трамп объявил о старте американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

В рамках операции силы поразили десятки объектов, среди которых резиденция Хаменеи, здание парламента, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.

Вечером 28 февраля Трамп подтвердил гибель Али Хаменеи и других руководителей Ирана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.