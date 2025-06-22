Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана одобрил идею закрытия Ормузского пролива — одного из важнейших в мире маршрутов для транспортировки нефти и газа.

Об этом сообщило Al Arabiya, ссылаясь на иранские СМИ.

Парламент Ирана согласовал закрытие Ормузского пролива

Решение о закрытии Ормузского пролива не является окончательным, ведь его еще должен согласовать Совет национальной безопасности Ирана.

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Но депутат и командир Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил в воскресенье, что этот вопрос стоит на повестке дня и “будет решен, когда это необходимо”.

Ормузский пролив — это один из важнейших нефтегазовых маршрутов планеты. Через него проходит до 20% всей мировой нефти и значительная часть сжиженного газа из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В воскресенье, 22 июня, бомбардировщики ВВС США ударили по ядерным объектам Ирана.

Были атакованы три ключевых ядерных объекта в Иране, что стало прямым вмешательством американских военных в войну Израиля и Ирана.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным массированным ответом, если Тегеран посмеет отомстить за американские авиаудары по иранским ядерным объектам.

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