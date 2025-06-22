Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки

море і танкер
Фото: Pixabay

Парламент Ірану схвалив ідею закриття Ормузької протоки – одного з найважливіших у світі маршрутів для транспортування нафти й газу.

Про це повідомило Al Arabiya, посилаючись на іранські ЗМІ.

Парламент Ірану погодив закриття Ормузької протоки

Рішення про закриття Ормузької протоки не остаточне, адже його ще має погодити Рада національної безпеки Ірану.

Зараз дивляться

Але депутат і командир Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив у неділю, що це питання стоїть на порядку денному та “буде вирішене, коли це необхідно”.

Ормузька протока – це один із найважливіших нафтогазових маршрутів планети. Через неї проходить до 20% усієї світової нафти і значна частина скрапленого газу з Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії.

У неділю, 22 червня, бомбардувальники ВПС США вдарили по ядерних об’єктах Ірану.

Були атаковані три ключові ядерні об’єкти в Ірані, що стало прямим втручанням американських військових у війну Ізраїлю та Ірану.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною масованою відповіддю, якщо Тегеран посміє помститися за американські авіаудари по іранських ядерних об’єктах.

Читайте також
Де розташована Ормузька протока та як її блокування вплине на нафтовий ринок
Ормузский пролив

Пов'язані теми:

ІранАзія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь