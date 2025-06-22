Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки

Парламент Ірану схвалив ідею закриття Ормузької протоки – одного з найважливіших у світі маршрутів для транспортування нафти й газу.

Про це повідомило Al Arabiya, посилаючись на іранські ЗМІ.

Парламент Ірану погодив закриття Ормузької протоки

Рішення про закриття Ормузької протоки не остаточне, адже його ще має погодити Рада національної безпеки Ірану.

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Але депутат і командир Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив у неділю, що це питання стоїть на порядку денному та “буде вирішене, коли це необхідно”.

Ормузька протока – це один із найважливіших нафтогазових маршрутів планети. Через неї проходить до 20% усієї світової нафти і значна частина скрапленого газу з Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії.

У неділю, 22 червня, бомбардувальники ВПС США вдарили по ядерних об’єктах Ірану.

Були атаковані три ключові ядерні об’єкти в Ірані, що стало прямим втручанням американських військових у війну Ізраїлю та Ірану.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною масованою відповіддю, якщо Тегеран посміє помститися за американські авіаудари по іранських ядерних об’єктах.

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