США нанесли удар по ядерным объектам Ирана: что известно

В воскресенье рано утром бомбардировщики Военно-воздушных сил США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это грозит опасной эскалацией в ближневосточном регионе.

Об этом пишет The New York Times.

Атака США на Иран: что известно

Американские военные самолеты и подводные лодки в воскресенье атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране — это стало прямым вмешательством американских военных в войну Израиля и Ирана.

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Удары были нанесены по двум основным центрам обогащения урана в Иране: укрепленному горному объекту в Фордо и заводу в Натанге, который Израиль атаковал несколько дней назад с использованием менее мощного оружия. Третий объект находится вблизи древнего города Исфахан, где, как считается, Иран хранит уран.

Американские бомбардировщики B-2, которые в воскресенье утром нанесли удар по иранским ядерным объектам, пролетели без остановки около 37 часов от своей базы в Миссури, несколько раз заправляясь в воздухе, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Субботние удары стали первым случаем, когда ВВС США применили в бою 13-тонную бомбу под названием GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которая разработана для уничтожения бункеров.

Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам, сказал: Это был огромный риск со стороны президента Трампа, и никто еще не знает, окупится ли он. Начать войну легче, чем ее закончить

Президент Трамп заявил, что целью ударов было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы со стороны государства, которое является главным спонсором терроризма в мире. Трамп заявил, что ядерные объекты были полностью и окончательно уничтожены.

Заявление Дональда Трампа

Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Ирану мощным массированным ответом, если Тегеран посмеет отомстить за американские авиаудары по иранским ядерным объектам.

— Любая месть Ирана против Соединенных Штатов Америки встретит силу, гораздо большую, чем та, которую мы видели сегодня вечером, — написал Трамп.

Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что он давно решил положить конец террору Ирана, подчеркнув, что десятилетия насилия и провокаций исламского режима больше не будут терпеть.

— В течение 40 лет Иран повторял: Смерть Америке, Смерть Израилю. Они убивали наших людей, отрывали им руки и ноги дорожными бомбами. Это была их специализация. Мы потеряли более тысячи человек, а сотни тысяч людей на Ближнем Востоке и во всем мире погибли как прямое следствие их ненависти. В частности, так много людей было убито их генералом Касемом Сулеймани. Я давно решил, что не позволю этому продолжаться, — сказал Дональд Трамп.

Иран несет ответственность за ряд нападений, в результате которых погибли американцы. Например, в 1983 году смертник на грузовике, загруженном взрывчаткой, въехал в казармы морской пехоты США в Бейруте, Ливан, убив 241 американского военнослужащего.

Во время войны в Ираке Иран под руководством Касема Сулеймани поставлял шиитским ополченцам смертоносные придорожные бомбы, которые убили или искалечили сотни американских военнослужащих.

Кроме того, с 1979 по 1981 год Иран удерживал 52 американца в заложниках в течение 444 дней. Хотя ни один из заложников не был убит, однако во время попытки их освобождения погибли восемь американских военнослужащих.

Реакция Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац похвалил президента Дональда Трампа за «исторические» удары по иранским ядерным объектам.

— Я выражаю похвалу президенту США Дональду Трампу за его историческое решение уничтожить три ядерных объекта Ирана, продолжая израильскую операцию и гарантируя, что Иран не будет обладать ядерным оружием, которое будет представлять угрозу для Израиля, стран региона и национальных интересов безопасности самих Соединенных Штатов, – заявил министр обороны.

Реакция ООН на атаку США на Иран

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он глубоко обеспокоен атаками США на Иран.

— Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности. Существует растущий риск, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения, региона и мира, — подчеркнул Гутерриш.

Фото: White House

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