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Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым

Тихановський

Освобожденный 21 июня белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявил об абсолютной поддержке Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Наша Нива.

Он подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком и призвал к борьбе с “лукашизмом”.

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Тихановский поддерживает Украину

Сергей Тихановский отметил тяжелую судьбу украинского президента и назвал его героем.

– Я абсолютно поддерживаю Украину. Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, – ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой, – заявил белорусский оппозиционер.

Тихановский подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком, опровергнув соответствующие обвинения.

У него был бизнес с офисами в Москве, Киеве и компанией в Литве, но это не означало политических симпатий к России.

– Наш общий враг – режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет, — сказал Тихановский, призвав белорусов бороться с режимом Лукашенко.

Относительно своей поездки в оккупированный Россией Крым в 2017 году, оппозиционер пояснил, что тогда не был политиком и не думал о политических вопросах, а ехал туда как паломник.

Тихановский заявил, что лидером белорусской оппозиции остается его жена Светлана Тихановская.

– Лидером оппозиции является моя жена, Светлана Тихановская, и я не собираюсь здесь ни на что претендовать. Человек, который провел пять лет в изоляции, не может быть лидером, – сказал он.

Напомним, 46-летний Сергей Тихановский был освобожден 21 июня на фоне визита в Беларусь спецпредставителя президента США Кита Келлога после пяти лет заключения.

В тот же день режим Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди которых трое граждан Польши, двое граждан Латвии, один гражданин Эстонии, гражданин Швеции, США и двое граждан Японии.

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Фото: Наша Ніва

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