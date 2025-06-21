У Білорусі звільнили Сергія Тихановського, Ігоря Лосика та ще щонайменше 12 політв’язнів

У Білорусі звільнили низку політичних в’язнів, серед яких — одна з ключових фігур протестів 2020 року Сергій Тихановський та відомий журналіст і блогер Ігор Лосик.

У Білорусі звільнили Сергія Тихановського та інших політвʼязнів

Загалом на волю вийшли щонайменше 14 людей. Це стало можливим унаслідок візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

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Сергій Тихановський був затриманий у 2020 році після оголошення про намір балотуватись у президенти.

Після його арешту до виборів долучилася дружина політика Світлана Тихановська, яка згодом стала лідеркою білоруської опозиції.

Засновник каналу Країна для життя та одна з головних постатей подій 2020 року був затриманий ще до виборів.

За ґратами Сергій Тихановський провів трохи більше ніж п’ять років. Його зустріла Світлана Тихановська.

– Мій чоловік Сергій на волі! Важко описати радість у моєму серці, – написала вона у соціальній мережі Х у суботу.

Тихановська висловила вдячність президенту США Дональду Трампу, спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу.

Проте наголосила, що ще багато політвʼязнів перебувають за ґратами.

– Ми не закінчили. 1 150 політичних в’язнів залишаються за ґратами. Усі мають бути звільнені, – додала вона.

Ігор Лосик — журналіст і колишній консультант Радіо Свобода, засуджений на 15 років колонії за “організацію масових заворушень”.

Також, за даними видання Наша Ніва, були звільнені:

Наталія Дуліна, колишня доцентка Мінського державного лінгвістичного університету.

Акіхіра Гаєвські-Ханада, політв’язень, помилково прийнятий за Ігоря Лосика через зовнішню схожість на фото.

Ігор Карней, журналіст білоруської служби Радіо Свобода.

Галина Краснянська, 69-річна білоруска зі шведським громадянством. Засуджена до 5 років.

Кирило Балахонов, 21-річний засуджений у справі Союз білоруського національного щита. Отримав 3,5 роки ув’язнення.

Сергій Шелег, 64-річний фармацевтичний менеджер. Отримав 8,5 року — один з найтриваліших термінів за донати.

Фото: Скріншот із відео Nexta

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