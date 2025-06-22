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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим

Тихановський

Звільнений 21 червня білоруський опозиціонер Сергій Тихановський заявив про абсолютну підтримку України та її президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал Наша Ніва.

Він наголосив, що ніколи не був проросійським політиком і закликав до боротьби з “лукашизмом”.

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Тихановський підтримує Україну

Сергій Тихановський відзначив важку долю українського президента, назвавши його героєм.

– Я абсолютно підтримую Україну. Президенту Зеленському випала така важка доля. Те, що я пережив, – ніщо в порівнянні з тим, що пережив він. Він для мене герой, – заявив білоруський опозиціонер.

Тихановський наголосив, що ніколи не був проросійським політиком, спростувавши відповідні звинувачення.

Він мав бізнес з офісами в Москві, Києві та компанією в Литві, але це не означало політичних симпатій до Росії.

– Наш спільний ворог – режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде, – сказав Тихановський, закликавши білорусів боротися з режимом Лукашенка.

Щодо своєї поїздки до окупованого Росією Криму в 2017 році, опозиціонер пояснив, що тоді не був політиком і не думав про політичні питання, а їхав туди як паломник.

Тихановський заявив, що лідеркою білоруської опозиції залишається його дружина Світлана Тихановська.

– Лідером опозиції є моя дружина, Світлана Тихановська, і я не збираюся тут ні на що претендувати. Людина, яка провела п’ять років в ізоляції, не може бути лідером, – сказав він.

Нагадаємо, 46-річного Сергія Тихановського звільнили 21 червня на тлі візиту до Білорусі спецпредставника президента США Кіта Келлога після п’яти років ув’язнення.

Того ж дня режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, серед яких троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, один громадянин Естонії, громадянин Швеції, США та двоє громадян Японії.

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Фото: Наша Ніва

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