Венгрия и Словакия будут блокировать 18-й пакет санкций против РФ – Сийярто

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия решили не поддерживать новый план 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Венгрия и Словакия не поддержали новые санкции ЕС против РФ

Венгерский министр объяснил, что это решение связано с планами ЕС постепенно запретить импорт российских энергоносителей — газа и нефти.

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— Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали это раньше, — сказал Сийярто.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее представила предложение по 18-му пакету санкций ЕС против России. Она сообщила, что новые меры коснутся российских банков и энергетической сферы. В частности, речь идет о запрете на осуществление транзакций через газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2.

Источник: Петер Сийярто

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