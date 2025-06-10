Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії: що запропоновано

Єврокомісія у вівторок представила пропозицію 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, що передбачає обмеження для енергетики, банків та посилення експортних заборон.

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

Новий пакет санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії підкреслила, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків та енергетичного сектора.

Зараз дивляться

— Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2. Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів Північний потік, – розповіла вона.

Єврокомісія пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з $60 до $45 за барель.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що експорт нафти все ще становить третину державних доходів Росії. Тому потрібно скоротити це джерело.

На додаток до 342 суден, які є частиною російського нафтового тіньового флоту ЄК пропонує запровадити санкції ще проти 77 для кращого забезпечення дотримання верхнього ліміту. Також заборонять імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Друга частина санкцій торкнеться банківського сектора. ЄК пропонує трансформувати наявну заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій та застосувати таку заборону до ще 22 російських банків.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк повідомляв, що новий пакет санкцій передбачає внесення до чорного списку 9 фізичних та 33 юридичних осіб, зокрема компаній тіньового флоту з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу.

Вперше до списку планують внести капітана судна тіньового флоту, що має створити охолоджувальний ефект для галузі морських перевезень російських енергоносіїв.

Джерело : Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.