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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Угорщина і Словаччина блокуватимуть 18-й пакет санкцій проти РФ – Сійярто

Угорщина і Словаччина заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Фото: Getty Images

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна та Словаччина вирішили не підтримувати новий план 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це він сказав під час пресконференції, яку транслювали у Facebook.

Угорщина та Словаччина не підтримали нові санкції ЄС проти РФ

Угорський міністр пояснив, що це рішення пов’язане з планами ЄС поступово заборонити імпорт російських енергоносіїв – газу та нафти.

Зараз дивляться

– Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно з Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше, – сказав Сійярто.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше представила пропозицію щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Вона повідомила, що нові заходи стосуватимуться російських банків і енергетичної сфери. Зокрема, йдеться про заборону на здійснення транзакцій через газопроводи Північний потік-1 і Північний потік-2.

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прапори ЄС

Джерело: Петер Сійярто

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