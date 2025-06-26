Разведка: Россия готовит фейки и провокации для срыва саммита Молдова – ЕС

Украинская разведка заявила об активизации гибридных операций России против Молдовы в преддверии саммита Молдова – ЕС.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Россия пытается сорвать саммит Молдова – ЕС

По информации украинской разведки, Москва стремится сорвать евроинтеграционный курс Кишинева через фейковые информационные кампании, дипломатическое давление и создание искусственных угроз безопасности.

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Координатором операций назван первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отвечает за попытки формирования пророссийского правительства в Молдове и всеобщее противостояние евроинтеграционным процессам.

Согласно данным, российская сеть ботов Матрешка распространяет фейковые видео от имени известных европейских медиа (DW, Spiegel, Euronews, Business Insider), чтобы дискредитировать президента Майю Санду.

25 июня Россия обвинила двух граждан Молдовы в шпионаже, отказавшись предоставить им консульский доступ. В МИДе Молдовы назвали это политически мотивированным шагом.

Кроме того, под прикрытием спортивного чемпионата по кикбоксингу российские и беларусские лица с военным прошлым пытались проникнуть в Кишинев. Молдовские пограничники запретили въезд 195 человек, еще 176 не допустили на рейсы.

Премьер-министр Дорин Речан предупредил, что Кремль может попытаться разместить около 10 тысяч военных в Приднестровье в случае победы пророссийских сил на парламентских выборах 28 сентября.

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