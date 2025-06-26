Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Чому в Одесі так багато сонечок і звідки вони взялися
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Розвідка: Росія готує фейки та провокації для зриву саміту Молдова – ЄС

прапор Молдови
Фото: Unsplash

Українська розвідка заявила про активізацію гібридних операцій Росії проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Росія намагається зірвати саміт Молдова – ЄС

За інформацією української розвідки, Москва прагне зірвати євроінтеграційний курс Кишинева через фейкові інформаційні кампанії, дипломатичний тиск і створення штучних безпекових загроз.

Зараз дивляться

Координатором операцій названо першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Він відповідає за спроби формування проросійського уряду в Молдові та загальне протистояння євроінтеграційним процесам.

Згідно з даними, російська мережа ботів Матрьошка поширює фейкові відео від імені відомих європейських медіа (DW, Spiegel, Euronews, Business Insider), щоб дискредитувати президента Маю Санду.

25 червня Росія звинуватила двох громадян Молдови у шпигунстві, відмовившись надати їм консульський доступ. У МЗС Молдови назвали це політично мотивованим кроком.

Крім того, під прикриттям спортивного чемпіонату з кікбоксингу російські та білоруські особи з військовим минулим намагалися проникнути до Кишинева. Молдовські прикордонники заборонили в’їзд 195 особам, ще 176 не допустили на рейси.

Прем’єр-міністр Дорін Речан попередив, що Кремль може спробувати розмістити до 10 тисяч військових у Придністров’ї у разі перемоги проросійських сил на парламентських виборах 28 вересня.

Читайте також
Євросоюз відкриє переговори з Молдовою про вступ до 4 липня
Молдова

Пов'язані теми:

МолдоваРосія-Молдова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь