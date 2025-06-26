Розвідка: Росія готує фейки та провокації для зриву саміту Молдова – ЄС

Українська розвідка заявила про активізацію гібридних операцій Росії проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Росія намагається зірвати саміт Молдова – ЄС

За інформацією української розвідки, Москва прагне зірвати євроінтеграційний курс Кишинева через фейкові інформаційні кампанії, дипломатичний тиск і створення штучних безпекових загроз.

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Координатором операцій названо першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Він відповідає за спроби формування проросійського уряду в Молдові та загальне протистояння євроінтеграційним процесам.

Згідно з даними, російська мережа ботів Матрьошка поширює фейкові відео від імені відомих європейських медіа (DW, Spiegel, Euronews, Business Insider), щоб дискредитувати президента Маю Санду.

25 червня Росія звинуватила двох громадян Молдови у шпигунстві, відмовившись надати їм консульський доступ. У МЗС Молдови назвали це політично мотивованим кроком.

Крім того, під прикриттям спортивного чемпіонату з кікбоксингу російські та білоруські особи з військовим минулим намагалися проникнути до Кишинева. Молдовські прикордонники заборонили в’їзд 195 особам, ще 176 не допустили на рейси.

Прем’єр-міністр Дорін Речан попередив, що Кремль може спробувати розмістити до 10 тисяч військових у Придністров’ї у разі перемоги проросійських сил на парламентських виборах 28 вересня.

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