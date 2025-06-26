У Орбана оголосили результати пропагандистського “референдуму” щодо членства України в ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати пропагандистського опитування Voks2025 щодо вступу України до Євросоюзу. У голосуванні нібито взяли участь 2 млн 278 тис. угорців.

Про це пише видання Telex.

Опитування в Угорщині Voks2025

Так, за результатами голосування Voks2025, 2 млн 168 тис. (95%) висловилися проти вступу України до Євросоюзу, а решта 5% – підтримують Україну на цьому шляху.

Зараз дивляться

Минулого року на виборах до Європарламенту в списку виборців було 7,8 млн осіб, тож під час цього голосування лише 29% виборців висловилися, тоді як понад 5 млн дорослих громадян Угорщини цього не зробили.

Як зазначає Telex, Voks2025 – це не референдум, а опитування громадської думки, яке не має обов’язкової юридичної сили і може використовуватися тільки як політичний інструмент.

Як проводилося голосування

Вже з’ясувалося, що під час онлайн-опитування Voks2025 одна людина могла голосувати кілька разів, використавши різні адреси електронної пошти.

Водночас представник уряду Гергей Гуліас сказав, що друковані бюлетені перевіряються нотаріусом і їх неможливо підробити, та й онлайн-голосування також засвідчується нотаріусом. Однак Гуліас не зміг сказати, чи фільтрує система людей, які голосували і на папері, і онлайн.

Партія Орбана Fidesz (Угорський громадянський союз) завершила жорстку кампанію навколо опитування Voks2025 – подібне Угорщина бачила, мабуть, тільки під час кризи біженців 2015 року.

Так, у Fidesz залякували, якщо Україна стане членом Євросоюзу, то країну начебто захлеснуть інфекційні захворювання, українські злочинці, магазини будуть забиті неякісними продуктами, Угорщина втратить сільськогосподарські субсидії ЄС, а ще нібито країні доведеться вступити у війну.

Як зазначає Telex, партії Fidesz ніколи не були чужі подібні кампанії ненависті. Але раніше це стосувалося певних соціальних груп, то тепер вони націлені на цілу країну.

Орбан висунув ідею так званого референдуму після позачергового саміту ЄС 6 березня 2025 року. Тоді очільник угорського уряду стверджував, що підтримка України і вартість її членства в ЄС будуть величезною сумою, яку не зможуть собі дозволити ні Європейський союз, ні економіка Угорщини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.