Иран закрыл доступ МАГАТЭ на свои ядерные объекты

В Иране заявили, что больше не допустят генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и не дадут возможности установить на них камеры видеонаблюдения.

Такое заявление сделал вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи, пишет агентство Mehr.

Иран о закрытии доступа МАГАТЭ к ядерным объектам

По словам вице-спикера иранского парламента, решение страны связано с выявлением конфиденциальных данных об объектах в документах, полученных от израильского режима.

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— 12-дневная война является продолжением 47-летней вражды, которую ведут США против иранского народа, — утверждает он.

Бабаи считает, что суть вражды заключается не в ракетах или ядерной программе, а в народе Ирана, который якобы самостоятельно принял окончательное решение.

Он отметил, что чем больше враг будет нагнетать, тем сильнее будет отвечать народ.

Как сообщали иностранные издания, ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, ведь страна до сих пор является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

Недавно инспекторы МАГАТЭ, которые ездили в Иран для проверки ядерных объектов, фиксировали повышение уровня обогащения урана.

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