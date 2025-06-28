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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Іран закрив доступ МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

Магате відреагувало на удар Ізраїлю по Ірану
Фото: Факти ICTV

В Ірані заявили, що більше не допустять генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі та не дадуть можливості встановити на них камери відеоспостереження.

Таку заяву зробив віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї, пише агентство Mehr.

Іран про закриття доступу МАГАТЕ до ядерних об’єктів

За словами віцеспікера іранського парламенту, рішення країни пов’язане з виявленням конфіденційних даних про об’єкти в документах, отриманих від ізраїльського режиму.

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– 12-денна війна є продовженням 47-річної ворожнечі, яку ведуть США проти іранського народу, – стверджує він.

Бабаї вважає, що суть ворожнечі полягає не в ракетах чи ядерній програмі, а в народі Ірану, який нібито самостійно ухвалив остаточне рішення.

Він наголосив, що чим більше ворог нагнітатиме, тим сильніше відповідатиме народ.

Як повідомляли іноземні видання, ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, адже країна дотепер є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нещодавно інспектори МАГАТЕ, які їздили в Іран для перевірки ядерних об’єктів, фіксували підвищення рівня збагачення урану.

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