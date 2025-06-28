В ISW считают, что РФ наращивает производство оружия для будущей войны с НАТО

РФ наращивает беспилотников, боевых машин пехоты (БМП), самолетов и кораблей, вероятно, готовясь к будущей войне с НАТО.

Такие выводы сделали аталитики Института изучения войны (ISW) на основе данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования при Минобороны России, опубликованные 26 июня.

Россия наращивает производство оружия

В нем в частности отмечается, что с апреля по май 2025 года промышленное производство в РФ выросло на 2,6%, причем главную часть роста якобы обеспечила продукция оборонного назначения.

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— Темпы производства самолетов в России увеличились на 16,9% в мае по сравнению с апрелем 2025 года, что в 1,6 раза больше, чем месячные темпы производства в России в 2024 году, — говорится в отчете ISW.

Кроме того, по данным этого Центра, с февраля по май страна-агрессор на 16% увеличила свои производственные мощности в авиационной и кораблестроительной отраслях.

— РФ пытается расширить свои судостроительные и авиастроительные мощности, что является средне- и долгосрочными усилиями и, вероятно, является частью текущей реструктуризации и регенерации российских вооруженных сил в рамках подготовки к более длительному конфликту с НАТО, — считают аналитики.

Также, спутниковые снимки отдельных бронетанковых ремонтных заводов в России свидетельствуют о наращивании производства БМП.

По сообщениям аналитического ресурса, уменьшение использования бронетехники и танков с зимы 2024-2025 годов, позволяет России накапливать их запасы. А Курганмашзавод остается единственным известным российским предприятием, способным производить БМП-3 советских времен.

Однако спутниковые снимки также указывают на то, что отдельные ремонтные предприятия уже исчерпали большинство имеющихся запасов старой техники, хотя по крайней мере один завод в Рубцовске (Алтайский край) существенно модернизировал свои производственные возможности.

— Остается непонятным, имеет ли Россия целью накопление материальных средств для подготовки к более масштабной наступательной операции против Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе, или для восстановления российских вооруженных сил в рамках подготовки к более широкому будущему конфликту с НАТО, — отмечают ISW.

Ранее аналитики допускали, что РФ может начать военные операции против любой из стран Североатлантического альянса до 2030 года.

Источник : ISW

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