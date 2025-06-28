В ISW вважають, що РФ нарощує виробництво зброї для майбутньої війни з НАТО

РФ нарощує безпілотників, бойових машин піхоти (БМП), літаків і кораблів, ймовірно, готуючись до майбутньої війни з НАТО.

Такі висновки зробили аталітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі даних Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування при Міноборони Росії, опубліковані 26 червня.

Росія нарощує виробництво зброї

У ньому зокрема зазначається, що з квітня до травня 2025 року промислове виробництво у РФ зросло на 2,6%, при чому головну частину зростання нібито забезпечила продукція оборонного призначення.

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– Темпи виробництва літаків в Росії збільшилися на 16,9% в травні порівняно з квітнем 2025 року, що в 1,6 раза більше, ніж місячні темпи виробництва в Росії у 2024 році, – мовиться у звіті ISW.

Крім того, за даними цього Центру, з лютого до травня країна-агресор на 16% збільшила свої виробничі потужності в авіаційній та кораблебудівній галузях.

– РФ намагається розширити свої суднобудівні та авіабудівні потужності, що є середньо- і довгостроковими зусиллями і, ймовірно, є частиною поточної реструктуризації і регенерації російських збройних сил в рамках підготовки до більш тривалого конфлікту з НАТО, – вважають аналітики.

Також, супутникові знімки окремих бронетанкових ремонтних заводів в Росії свідчать про нарощування виробництва БМП.

За повідомленнями аналітичного ресурсу, зменшення використання бронетехніки і танків із зими 2024-2025 років, дозволяє Росії накопичувати їхні запаси.

А Курганмашзавод залишається єдиним відомим російським підприємством, здатним виробляти БМП-3 радянських часів.

Проте супутникові знімки також вказують на те, що окремі ремонтні підприємства вже вичерпали більшість наявних запасів старої техніки, хоча принаймні один завод у Рубцовську (Алтайський край) істотно модернізував свої виробничі можливості.

– Залишається незрозумілим, чи має Росія на меті накопичення матеріальних засобів для підготовки до більш масштабної наступальної операції проти України в найближчій і середньостроковій перспективі, чи для відновлення російських збройних сил в рамках підготовки до більш широкого майбутнього конфлікту з НАТО, – наголошують ISW.

Раніше аналітики допускали, що РФ може розпочати військові операції проти будь-якої з країн Північноатлантичного альянсу до 2030 року.

Джерело : ISW

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