Кремль готовится: сценарии следующей войны России и вероятные цели

О планах Кремля напасть на одну из стран НАТО все чаще говорят и в высоких кабинетах, и в экспертной среде. А лидеры стран военного блока в совместном коммюнике признали Россию долгосрочной угрозой.

Поэтому тех, кто не верит, что сапог российского солдата все-таки ступит на территорию европейского члена НАТО, становится все меньше. Но с кого и как именно может начаться новая волна агрессии РФ — читайте дальше.

Какие страны в наибольшей опасности из-за РФ

Эстонская армия обучается ударными темпами: за последние несколько лет эта страна стала уделять гораздо больше внимания собственной обороне. Но даже по европейским меркам эстонская армия — одна из самых маленьких на континенте. И это при том, что сосед — Россия.

Сейчас смотрят

Если говорить о Молдове и Румынии, то плацдармом агрессии может стать непризнанная пророссийская Приднестровская республика. Поддержка наземной операции — боевая авиация с крымских аэродромов и остатки Черноморского флота РФ из Новороссийска.

Но более угрожающим считается другое направление — от белорусской границы. По так называемому Сувальскому коридору.

Это кратчайший путь между Беларусью и Калининградской областью. Расстояние — всего 65 километров. Причем наступление может происходить одновременно — с юга и севера. В результате российские войска могут отделить от Европы сразу три страны: Литву, Латвию и Эстонию!

В конце концов, и новые члены НАТО — финны уже получают порцию угроз. Правда, Финляндия — это уже слишком крепкий орешек, и у них есть опыт: как давать отпор Кремлю.

Уже сейчас идет явная подготовка к вероятному нападению: признаки те же, что и перед полномасштабным вторжением.

До недавнего времени считалось, что нападение на любую страну военного блока автоматически обяжет Пентагон вмешаться. Однако политика президента США Дональда Трампа изменила ситуацию в военном блоке и теперь никто не может быть до конца уверен, что Вашингтон будет действовать.

Нового же плана у НАТО до сих пор нет. Между тем РФ будет проводить учения Запад-2025. 17 лет назад, как раз после Кавказ-2008, РФ оккупировала часть Грузии, а Запад-2021 стал предвестником полномасштабного вторжения в Украину.

И еще одно напоминание: 8 лет назад Россия уже отрабатывала нападение на НАТО. С четким пониманием — по кому ударит первой.

— На Западе 2017 отрабатывали борьбу с Вайшнория, тем мифическим государством, которое лежит на территории Балтийских государств. Вероятность того, что учения перейдут в непосредственные боевые действия была, но была не такая высокая, — говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Если Запад-2025 превратится в новое вторжение, то скорее всего, под угрозой будет именно Сувалкский коридор. Сами учения пройдут в Беларуси, но часть маневров — в Ленинградской области. То есть — рядом с Эстонией.

В целом силы НАТО превосходят РФ:

4 миллиона военнослужащих против 1 млн 500 тыс.;

4 500 танков в НАТО против 3000, которые имеет Москва;

7 тыс. западных самолетов против 4 тыс. российских;

1500 вертолетов в НАТО и около 500 в России.

Но, как показала практика российско-украинской войны, Москве будут помогать союзники по оси зла. Главный из которых Китай. Поэтому пропорции в технике могут быть несколько другими.

Между тем для западных демократий главным вопросом остается, сработает ли та самая 5 статья НАТО о коллективной помощи жертве агрессии? Не на бумаге, а в реальной жизни.

— Если нет, Россия получит аргументацию: а давайте еще из Сувалки зайдем. Зайдут в Сувалкский коридор, Калининград объединят с Беларусью, разделят Литву, Польшу таким образом, демонстрируя, что Россия сейчас диктует, что происходит. Далее могут быть, конечно, провокации в Приднестровье, — говорит эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Западные аналитики уже подсчитали: в конфликте с РФ страны НАТО не без сложностей, но выйдут победителями. Правда, Путин может и поражение обратить в свою победу.

— В результате что мы получим: НАТО разрушается. Но формируется другая группа стран, которые будут воевать. Для России это идеальный вариант. То есть они разрушили НАТО, они разделили, они установили эти конфликтные зоны внутри НАТО, которые потом только будут ухудшаться, — говорит Самусь.

Но сможет ли Путин вести две военные кампании одновременно? В конце концов, обеспечить ударные силы и логистику и на украинском, и на НАТОвском фронтах — задача явно не из разряда “Киев за три дня”.

Именно поэтому, собственно, европейские страны и Великобритания с большой готовностью пытаются прикрыться Украиной и финансируют украинские оборонные нужды, но финансируют, к сожалению, так же, ну, не до конца, я бы сказал, качественно, — говорит руководитель Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Однако как бы там ни было, последний саммит стран НАТО дает основания надеяться на более тесное военное сотрудничество.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.