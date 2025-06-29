Кремль готується: сценарії наступної війни Росії та ймовірні цілі

Про плани Кремля напасти на одну з країн НАТО усе частіше говорять і у високих кабінетах і в експертному середовищі. А лідери країн військового блоку у спільному комюніке визнали Росію як довгострокову загрозу.

Тож тих, хто не вірить, що брудний чобіт російського солдата таки ступить на територію європейського члена НАТО стає усе менше. Але з кого і як саме може початися нова хвиля агресії РФ – читайте далі.

Які країни у найбільшій небезпеці через РФ

Естонська армія навчається ударними темпами: за останні кілька років ця країна стала набагато більше уваги приділяти власній обороні. Але навіть за європейськими мірками естонська армія – одна з найменших на континенті. І це при тому, що сусід – Росія.

Зараз дивляться

Що стосується Молдови і Румунії, то плацдармом агресії може стати невизнана проросійська Придністровська республіка. Підтримка наземної операції – бойова авіація з кримських аеродромів і залишки Чорноморського флоту РФ з Новоросійська.

Але більш загрозливим вважається інший напрямок – від білоруського кордону. По так званому Сувальському коридору.

Це найкоротший шлях між Білоруссю і Калінінградською областю. Відстань – усього 65 кілометрів. Причому наступ може відбуватися одночасно – з півдня і півночі. В результаті російскі війска можуть відокремити від Європи одразу три країни: Литву, Латвію і Естонію!

Зрештою і новим членам НАТО – фінам вже дістається порція загроз. Щоправда Фінляндія це вже занадто міцний горішок, і вони мають досвід: як давати відсіч Кремлю.

Вже зараз йде явна підготовка до ймовірного нападу: ознаки ті самі що перед повномасштабним вторгненням.

Донедавно вважалося, що напад на будь яку країну альянсу автоматично зобов’яже Пентагон втрутися. Проте політика президента США Дональда Трампа змінила ситуацію у військовому блоці і тепер ніхто не може бути до кінця впевнений, що Вашингтон втрутиться.

Нового ж плану у НАТО досі немає. Тим часом РФ проводитиме навчання Захід-2025. 17 років тому, якраз після Кавказ-2008 РФ окупувала частину Грузії, а Захід-2021 став передвісником повномасштабного вторгнення в Україну.

І ще одне нагадування: 8 років тому росія вже відпрацьовувала напад на НАТО. З чітким розумінням – по кому вдарить першою.

– На Западі 2017 відпрацьовували боротьба з Вайшнорія, да, отою міфічною державою, яка лежить на території Балтійських держав. Ймовірність того, що навчання перейдуть в безпосередні бойові дії була, але була не така висока, – говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

Якщо Захід-2025 перетвориться на нове вторгнення, то скоріш за все, під загрозою буде саме Сувальський коридор. Самі навчання пройдуть у Білорусі, але частина маневрів – в Ленінградській області. Тобто – поруч з Естонією.

Гуртом сили НАТО переважають РФ:

4 мільйони військовослужбовців проти 1 млн 500 тис.;

4 500 танків у НАТО проти 3000, які має Москва;

7 тис. західних літаків против 4 тис. російських;

1500 гвинтокрилів у НАТО і біля 500 у Росії.

Але, як показала практика російсько-української війни, Москві будуть допомагати союзники по вісі зла. Головний з яких Китай. Тож пропорції в техніці можуть бути дещо інші.

Тим часом для західних демократій головним питанням лишається, а чи спрацює та сама 5 стаття НАТО, про колективну допомогу жертві агресії? Не на папері, а у реальному житті.

– Якщо ні, Росія отримає аргументацію: а давайте ще з Сувалки зайдемо. Заходять у сувалкский коридор, Калінінград об’єднують з Білоруссю, розділяють Литву, Польщу таким чином, демонструючи що Росія зараз диктує, що відбувається. Далі можуть бути звісно провокації у Придністров’ї, – говорить експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Західні аналітики вже порахували: у конфлікті з РФ, країни НАТО не без складнощів, але вийдуть переможцями. Щоправда путін може і поразку обернути на власну перемогу.

– У результаті що ми отримаємо: НАТО руйнується. Але формується інша група країн які будуть воювати. Для Росії це ідеальний варіант. Тобто вони зруйнували НАТО, вони розділили, вони встановили оці конфліктні зони всередині нато які потім тільки будуть погіршуватися, – каже Самусь.

Але чи зможе Путін потягнути дві військові кампанії одночасно? Зрештою забезпечити ударні сили і логістику і на українському, і на натівському фронтах – завдання явно не штибу “Київ за три дні”.

Саме тому, власне, європейські країни і Велика Британія з великою такою готовністю намагаються прикритися Україною і фінансують українські оборонні потреби, але фінансують, на жаль, так само, ну, не до кінця, я б сказав би, якісно, – говорить керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Проте як би там не було останній саміт країн НАТО дає підстави сподіватися на більш тісну військову співпрацю.

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