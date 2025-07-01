Дроны атаковали завод Купол в Ижевске, где производят ЗРК Тор

В российском Ижевске — столице Удмуртской Республики РФ — 1 июля жалуются на взрывы. Сообщают об атаке дронов на электромеханический завод Купол.

Завод Купол: что известно о последствиях атаки дронов

Информацию об атаке дронов на электромеханический завод Купол в Ижевске, который является производителем ЗРК Тор и ударных БпЛА Гарпия-А1, подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам очевидцев, которые выкладывают в сети многочисленные фото и видео, после нескольких взрывов над городом поднялся столб черного дыма.

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Глава Удмуртской Республики РФ Александр Бречалов также подтвердил попадание по одному из предприятий Ижевска.

Говорит, что сотрудников эвакуировали, однако есть пострадавшие, спасатели ликвидируют несколько возгораний.

Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

По предварительным данным, удар по заводу Купол якобы нанесли БпЛА Лютый.

Ижевский электромеханический завод Купол — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, производит ЗРК Тор-М2Э, а также мишенно-тренировочные комплексы Саман-М1 и Адъютант.

После полномасштабного вторжения в Украину тут также начали производить ударные беспилотники Гарпия-А1.

Завод Купол внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.

В ноябре 2024 года беспилотники уже атаковали предприятие.

Столица Удмуртии Ижевск находится примерно в 2,5 тыс. км от Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: скрин видео

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