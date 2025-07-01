Дрони атакували завод Купол в Іжевську, де виробляють ЗРК Тор

В російському Іжевську – столиці Удмуртської Республіки РФ – 1 липня скаржаться на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на електромеханічний завод Купол.

Завод Купол: що відомо про наслідки атаки дронів

Інформацію про атаку дронів на електромеханічний завод Купол в Іжевську, що є виробником ЗРК Тор та ударних БпЛА Гарпія-А1, підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами очевидців, які викладають в мережі численні фото та відео, після кількох вибухів над містом здійнявся стовп чорного диму.

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Глава Удмуртської Республіки РФ Олександр Бречалов також підтвердив влучання по одному з підприємств Іжевська.

Каже, що співробітників евакуювали, проте є постраждалі, рятувальники ліквідують кілька займань.

Аеропорт Іжевська тимчасово не приймає і не відправляє повітряні судна.

За попередніми даними, удару по заводу Купол нібито завдали БпЛА Лютий.

Іжевський електромеханічний завод Купол – одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, виробляє ЗРК Тор-М2Е, а також мішенево-тренувальні комплекси Саман-М1 і Ад’ютант.

Після повномасштабного вторгнення в Україну тут також почали виробляти ударні безпілотники Гарпія-А1.

Завод Купол внесено до санкційних списків Євросоюзу, США, Канади, України та Швейцарії.

У листопаді 2024 року безпілотники вже атакували підприємство.

Столиця Удмуртії Іжевськ розташований приблизно за 2,5 тис. км від України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: скрін відео

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