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Волынская трагедия: Дуда подписал закон об установлении дня памяти жертв ОУН и УПА

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля “днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА” в годы Второй мировой войны. Речь идет о жертвах Волынской трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

Дуда подписал закон о памяти жертв Волынской трагедии

Как отмечается, Дуда подписал закон об установлении 11 июля “национальным днем памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенном ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики”.

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В документе утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях современной Западной Украины, “совершили над польским населением преступление геноцида”. Апогеем этих событий, говорится в законе, стал июль 1943 года, а символической датой – 11 июля, так называемое “кровавое воскресенье”.

Установление этой даты как национального дня памяти, согласно закону, имеет целью почтить память погибших поляков и распространять знания об этих трагических событиях среди молодого поколения.

Напомним, польский Сейм проголосовал за установление 11 июля государственным “днем ​​памяти жертв геноцида”. В то же время, в МИД Украины подчеркнули, что такое решение идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей, а путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение.

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