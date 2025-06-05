Польща запровадила день пам’яті жертв Волині: Україна заявила про упередженість

Польський Сейм проголосував за встановлення 11 липня державним днем пам’яті жертв “геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях колишньої Другої Речі Посполитої”.

Про це йдеться у заяві сейму Польщі.

У Польщі з’явилося свято у пам’ять про жертв Волинської трагедії

У середу, 4 червня, Сейм ухвалив закон, яким запровадив нове державне свято. Відтепер 11 липня вшановуватимуть пам’ять поляків, загиблих внаслідок дій, які Сейм визначає як “геноцид”, скоєний Організацією українських націоналістів і Українською повстанською армією на східних землях Другої Речі Посполитої.

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У Сеймі заявили, що жертви, загиблі через свою належність до польської нації, заслуговують на постійну пам’ять, яку має забезпечити щорічне державне вшанування.

У заяві йдеться, що в період 1939-1946 років ОУН, УПА та “інші українські націоналістичні формування, які діяли на східних прикордонних землях Другої Речі Посполитої”, здійснили “геноцид польського населення”.

Реакція МЗС України

У МЗС заявили, що встановлення дня пам’яті жертв так званого геноциду, вчиненого ОУН і УПА йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

У відомстві переконані, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння та примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю Міністерств культури та Інститутів національної пам’яті двох країн.

– Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки, – йдеться у заяві.

МЗС України закликало Варшаву утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між двома країнами.

Крім того у відомстві заявили, що, попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму, Україна продовжує іти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території обох країн і вже має на ньому практичні результати.

Також у МЗС додали, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям – серед поляків. Ворог у нас спільний – Росія.

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