Волинська трагедія: Дуда підписав закон про встановлення дня пам’яті “жертв ОУН і УПА”

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня “днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА” в роки Другої світової війни. Йдеться про жертв Волинської трагедії.

Про це повідомила пресслужба польського президента.

Дуда підписав закон про пам’ять жертв Волинської трагедії

Як зазначається, Дуда підписав закон про встановлення 11 липня “національним Днем пам’яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки”.

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У документі стверджується, що українські націоналістичні формування, які діяли на територіях сучасної Західної України, “вчинили над польським населенням злочин геноциду”. Апогеєм цих подій, йдеться в законі, став липень 1943 року, а символічною датою – 11 липня, так звана “кривава неділя”.

Встановлення цієї дати як національного дня пам’яті, згідно із законом, має на меті вшанувати пам’ять загиблих поляків і поширювати знання про ці трагічні події серед молодого покоління.

Нагадаємо, польський Сейм проголосував за встановлення 11 липня державним “днем пам’яті жертв геноциду” на Волині. Водночас у МЗС України наголосили, що таке рішення йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею, а шлях до примирення лежить через діалог і взаємну повагу.

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