Мамы, которые работают дома, зарабатывают больше – исследование
Новое исследование университета Вупперталя (Германия) показало, что матери, работающие из дома, зарабатывают примерно на 10% больше, чем коллеги в офисе.
Интересно, что у мужчин с детьми таких преимуществ не обнаружили.
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Исследование, проведенное Йоханной Пауликс, стало первым подобным проектом, основанным на десятилетних наблюдениях.
В выборку попали 8 869 сотрудников — сравнили тех, кто перешел на удаленную работу, и тех, кто остался в офисе. Для объективности учитывались возраст, уровень образования и другие важные параметры.
Выяснилось, что мамы на удаленной работе зарабатывают на 9–12% больше своих офисных коллег. В то же время мужчины с детьми не почувствовали роста доходов.
— Работа из дома позволяет более эффективно выполнять жизненные обязательства и работать более продуктивно. Это положительно влияет на карьеру и заработки, — говорит исследовательница.
Ее работа также опровергает популярный стереотип, что гибкий график вредит карьере: для матерей все наоборот.
Источник: PHYS