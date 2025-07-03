Мамы, которые работают дома, зарабатывают больше – исследование

Новое исследование университета Вупперталя (Германия) показало, что матери, работающие из дома, зарабатывают примерно на 10% больше, чем коллеги в офисе.

Интересно, что у мужчин с детьми таких преимуществ не обнаружили.

Работа из дома: как влияет на заработок женщин

Исследование, проведенное Йоханной Пауликс, стало первым подобным проектом, основанным на десятилетних наблюдениях.

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В выборку попали 8 869 сотрудников — сравнили тех, кто перешел на удаленную работу, и тех, кто остался в офисе. Для объективности учитывались возраст, уровень образования и другие важные параметры.

Выяснилось, что мамы на удаленной работе зарабатывают на 9–12% больше своих офисных коллег. В то же время мужчины с детьми не почувствовали роста доходов.

— Работа из дома позволяет более эффективно выполнять жизненные обязательства и работать более продуктивно. Это положительно влияет на карьеру и заработки, — говорит исследовательница.

Ее работа также опровергает популярный стереотип, что гибкий график вредит карьере: для матерей все наоборот.

Источник: PHYS

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