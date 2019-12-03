Милованов предлагает ввести обязательное заключение трудового договора в письменной форме, а также разрешить удаленную работу.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает внедрить обязательства заключать трудовой договор в письменной форме и позволить работать дистанционно и по гибкому графику.

Об этом министр рассказал на брифинге по реформированию сферы занятости населения.

– Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной формах, а мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, когда что-то пообещали, а потом не дали, – сказал он.

Милованов отметил, что предлагается также разрешить удаленную работу, гибкий график работы и внедрить требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

– Мы предлагаем в законе четко прописать признаки того, что именно является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов. Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, а также права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок, – отметил министр.

Также он добавил, что трудовые книжки не отменяются. Вместе с ними будет электронный реестр.

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По словам Тимофея Милованова, пока еще не ясно, как будут внесены изменения: принятие нескольких отдельных законопроектов или изменения в Трудовой кодекс.

К тому же планируется разработка отдельного законопроекта о профсоюзах, который будет регулировать взаимоотношения с ними.

– Изменения в нормах по профсоюзов будут. Но они принимаются, чтобы выровнять права профсоюзов и дать возможность настоящим профсоюзам защищать работников, – подчеркнул он.

Ранее Милованов заявил, что Украина не должна тратить деньги на предприятия, которые не работают.