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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Мами, які працюють удома, заробляють більше – дослідження

жінка ноут
Фото: Pixabay

Нове дослідження університету Вупперталя (Німеччина) показало, що матері, які працюють з дому, заробляють приблизно на 10% більше, ніж колеги в офісі.

Цікаво, що у чоловіків з дітьми таких переваг не виявили.

Робота з дому: як впливає на заробіток жінок

Дослідження, проведене Йоханною Паулікс, стало першим подібним проєктом, заснованим на десятирічних спостереженнях.

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У вибірку потрапили 8 869 співробітників — порівнювали тих, хто перейшов на віддалену роботу, і тих, хто залишився в офісі. Для об’єктивності враховувалися вік, рівень освіти та інші важливі параметри.

З’ясувалося, що мами на віддаленій роботі заробляють на 9–12% більше за своїх офісних колег. Водночас чоловіки з дітьми не відчули зростання доходів.

– Робота з дому дає змогу ефективніше виконувати життєві зобов’язання та працювати більш продуктивно. Це позитивно впливає на кар’єру та заробітки, – каже дослідниця.

Її робота також спростовує популярний стереотип, що гнучкий графік шкодить кар’єрі: для матерів усе навпаки.

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Джерело: PHYS

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