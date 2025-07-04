Подмосковье атаковали дроны: в Сергиевом Посаде горит электроподстанция

На рассвете дроны атаковали Подмосковье, а именно Сергиев Посад. Там местные насчитали как минимум пять взрывов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Подмосковье — атака дронов на Сергиев Посад 4 июля

По данным местных властей, в результате атаки дронов на Сергиев Посад пострадал мужчина, у него незначительные ранения осколками.

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По меньшей мере пять беспилотников атаковали Сергиев Посад, сообщают очевидцы. Местные жители слышали несколько взрывов и гул мотора, характерный для пролета беспилотника, в микрорайоне Звездочка. Первый взрыв прогремел около 5 утра. Местные утверждают, что в некоторых районах города пропало электричество.

По данным телеграм-канала Astra, в Сергиев Посад в результате падения беспилотников была повреждена электроподстанция — там масштабный пожар.

В настоящее время без электричества микрорайоны Звездочка, Рабочий поселок и район вокзала.

Сергиев Посад на карте

Известно, что в Сергиев Посаде находится АО Загорский оптико-механический завод — российское предприятие военного назначения. Входит в состав российского государственного оборонного конгломерата Ростех. Загорский оптико-механический завод производит пиротехнику и высокоточное оптическое оборудование для военных: инфракрасные приборы ночного видения и бинокли.

Россияне заявляют, что ночью якобы уничтожено и перехвачено 48 украинских беспилотников, в частности: 26 – над территорией Ростовской области; 12 – над Курской; 6 – над территорией Белгородской области; 3 – над Орловской и 1 – над Липецкой.

3 июля сообщалось, что во временно оккупированном селе Большое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая область) взорвали российские склады боеприпасов.

Фото: Astra

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