Склады боеприпасов в Великом Ореховом возле Харцызска успешно поражены – СБУ

Во временно оккупированном селе Большое Орехово неподалеку Харцызска (Донецкая обл.) взорвали склады боеприпасов армии России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подрыв склада боеприпасов неподалеку Харцызска: что известно

– Начиная с 22 часов на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Харцызск находится недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение.

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Этот населенный пункт используется россиянами как тыловая база, поэтому враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.

– Все они являются законными военными целями, – подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага.

Напомним, что в российском Ельце атакован завод Энергия, который работает на армию РФ.

Источник : СБУ

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