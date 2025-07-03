Заместителя главнокомандующего ВМС РФ Михаила Гудкова ликвидировали на Курщине
Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего ВМС РФ — ликвидирован в Курской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra и подтверждают в Минобороны России.
Михаил Гудков ликвидирован: что известно
Как отмечается в посте, в пограничной Курской области ВСУ ликвидировали одного из высших военных чинов Российской Федерации — заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Михаила Гудкова, который имел звание так называемого героя России.
Сначала информацию о его смерти распространил ряд прокремлевских Telegram-каналов, а позже факт ликвидации подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
— Гудков — бывший командир 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В марте 2025 года занял должность заместителя главнокомандующего ВМС России в звании генерал-майора, — отметил Кожемяко.
По имеющейся информации, вместе с Гудковым погиб и его «верный товарищ» Нариман Шихалиев. Других подробностей обстоятельств гибели пока не разглашают.
Минобороны РФ подтвердило факт ликвидации замглавы ВМФ РФ. По их версии, Гудков погиб «во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области».
Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта Михаила Грицая.
Его обвиняли в государственной измене и причастности к военным преступлениям.