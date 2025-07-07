”Обнулить” надо: ГУР перехватило разговор о казнях в армии РФ

Российские военные продолжают практику казней собственных военнослужащих. Об этом известно из аудиоперехватов украинской разведки.

ГУР перехватило разговор оккупантов о казнях

В очередном перехвате, обнародованном украинской разведкой, в очередной раз звучит типичная для российского командования “мотивация” — угрозы расстрелом.

— Его обнулить надо на… Без него идите на…уй, су…е этой п…да, — слышно на аудиозаписи.

Сейчас смотрят

На этот раз оккупант был казнен из-за неверного, по мнению командира, предложения о времени перемещения подразделения.

— Потому что ты дол..еба е..ного послушал, который тебе сказал – сейчас дождь пройдет и пойдете. И кон..ным идиотом надо быть, чтобы так сказать, — продолжает российский военный.

Ранее в Институте исследования войны сообщали, что в РФ принудительно отправляют на фронт военных, которые отказываются воевать в Украине, вместо судебного разбирательства за отказ участвовать в боевых действиях.

Российские военкоматы начали использовать штатных психологов, чтобы заставить жителей временно оккупированного Крыма идти воевать против Украины.

Правозащитник на правах анонимности сообщил, что психологам дали задание, чтобы они, опираясь на свои специальные знания и навыки, убеждали резервистов заключать контракт на службу для войны России с Украиной. При этом используются базы призывников и резервистов.

Российские власти полностью скрыли ключевые демографические показатели, включая численность населения и количество смертей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.